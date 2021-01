Při plavbě na Kanárské ostrovy zemřeli čtyři migranti, další mají vážné popáleniny

Pobřežní stráž zasahovala u člunu, který se na moři ocitl v nouzi. Na palubě objevila tři mrtvé muže, další zemřel na pobřeží kvůli selhání srdce. Podle AP jde o první oběti z řad migrantů, kteří v posledním roce připlouvají nebezpečnou trasou přes Atlantik v nebývale vysokých počtech. Na souostroví se v roce 2020 dostalo na 23.023 migrantů, v roce 2019 jich bylo 2687.

Při pokusu o překonání Atlantského oceánu na povětšinou přeplněných a nedostatečně vybavených lodích za loňský rok zemřely stovky lidí, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Despite COVID-19 travel restrictions, @MissingMigrants has recorded over 3,000 deaths this year: https://t.co/e3ZAdwCpWs pic.twitter.com/adGgA3ye8P