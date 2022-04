Přijetí Finska a Švédska do NATO bude rychlé, tvrdí Stoltenberg

— Autor: ČTK

Pokud Finsko a Švédsko požádají o vstup do NATO, budou vítány a jejich přijetí bude rychlé. Prohlásil to dnes generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg, podle něhož členské země podporují přistoupení obou skandinávských států. Dlouhá léta neutrální Helsinky i Stockholm chtějí podle tamních médií kvůli obavám z ruské agrese na Ukrajině dvůj záměr vstoupit do aliance společně deklarovat juž v květnu.