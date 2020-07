"Případ, jaký jsme dosud viděli jen ve filmech." Žalobce navrhl za vraždu Kuciaka přísné tresty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenský prokurátor navrhl soudu, aby uložil všem třem zbylým obžalovaným v případu předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka shodný trest 25 let vězení. Žalobce to dnes uvedl ve své závěrečné řeči poté, co soud odmítl návrhy prokuratury i obhajoby na předložení dalších důkazů. Zatím není známo, kdy soud vynese rozsudek.