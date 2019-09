Případ, který vyděsil lékaře. Nemocného s ním vyhodili

Většina lidí přečká neštovice jen s několika svědivými pupínky, dvouletý Jasper Allen ale prodělal tak závažnou formu, s jakou se lékaři dosud nesetkali. První neštovice se u dítěte objevily asi týden po tom, co se vyléčil ze spály. Jenže hned další den ráno už měl tělo pokryté stovkami rudých boláků.

K tomu se přidala vysoká teplota a bolest. Matka neváhala a okamžitě volala k dětskému lékaři, aby syna objednala na prohlídku. Jenže sestra jí do telefonu řekla, že každá matka si myslí, že neštovice jejího dítěte jsou vážné, a ať s něčím takovým vůbec nechodí.

Jenže chlapcův stav se stále zhoršoval, a tak ho matka odvezla do nemocnice v Huntingdonu. Tam ho okamžitě hospitalizovali a na lůžku strávil pět dní, kdy mu lékaři podávali antibiotika a morfium. "Bála jsem se, když si ho v nemocnici nechali, zároveň se mi ale ulevilo, že se o něj konečně někdo stará," říká maminka Sarah.

Na dítě se chodili dívat doktoři z celé nemocnice a všichni se shodli na tom, že takovou formu neštovic ještě neviděli. Proč byl ale u Jaspera průběh tak vážný, se jim zjistit nepodařilo.

Chlapeček naštěstí nebude mít trvalé následky, matka ale kritizuje přístup dětských lékařů. "Měli by rodiče víc poslouchat, známe své děti nejlíp, víme, co je normální a co už ne," myslí si. Nyní prosazuje, aby se očkování proti planým neštovicím stalo povinným. "U některých lidí má lehký průběh, u jedinců s oslabenou imunitou ale může mít tragické následky," tvrdí Sarah.