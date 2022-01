Pro vstup na některé akce na Slovensku už nebudou stačit dvě dávky

Vyplývá to z dnešního rozhodnutí vlády, která opatření schválila v souvislosti s očekávaným šířením nakažlivější koronavirové varianty omikron. Kabinet premiéra Eduarda Hegera zároveň zrušil zákaz shromažďování, který zavedl na konci listopadu po zhoršení epidemické situace.

Přísnější podmínky vstupu, které se už nyní týkají hostů ubytovacích zařízení, se nově budou vztahovat například na klienty wellness a fitness center, aquaparků, dále účastníků oslav, večírků, plesů či diskoték. Vstup do nich bude povolen pouze lidem po aplikaci posilující dávky vakcíny nebo naočkovaným osobám bez posilující dávky a s potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus nebo o prodělání covidu-19.

Pětimilionové Slovensko se v EU řadí k zemím s nejnižším podílem očkovaných obyvatel proti covidu-19. Třetí dávku vakcíny tam dostalo 1,15 milionu lidí.

Nová protiepidemická pravidla vstoupí v platnost 19. ledna a země by se jimi měla řídit nejdéle do uplynutí čtyř týdnů po vyvrcholení předpokládané další vlny koronavirové infekce.

Do restaurací, řady obchodů či kulturních stánků se nadále dostanou jen lidé plně naočkovaní proti covidu-19, tedy i bez přeočkování, nebo obyvatelé po prodělání onemocnění. Ve stejném režimu budou fungovat hromadné akce. Platnost covidových certifikátů se podobně jako v Česku zkrátí na devět měsíců. V práci by se neočkovaní zaměstnanci měli testovat na koronavirus alespoň dvakrát týdně, nyní je to jednou týdně.

Slovensko zaznamenalo vrchol třetí vlny koronavirové nákazy na začátku loňského prosince, kdy bylo v nemocnicích přes 3600 covidových pacientů. V posledních dnech se počty hospitalizovaných s covidem-19 pohybují kolem 2000.