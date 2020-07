Další problém pro turisty na obzoru. Petříček řekl, o jakou zemi jde

Z Bulharska, o které je v letošní sezóně velký zájem, se v rámci zveřejněného semaforu může velmi brzy stát žlutá země. Vývoj tamního počtu nakažených vykazuje expanzivní trend, a proto jej teď Česko bedlivě sleduje. Nejaktuálnější statistiky nejsou vůbec pozitivní, jelikož ve čtvrtek cifra překročila hranici 300 případů denně.

"Data v Bulharsku se horší. Víme, že některé státy vyřadily Bulharsko ze svých seznamů bezpečných zemí. U nás zatím na seznamu zůstává,“ vyjádřil se v rozhovoru pro Lidové noviny ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který ve spolupráci s resortem zdravotnictví vyhodnocuje bulharská data.

V případě překliknutí do žlutého režimu by Češi mohli do Bulharska i nadále cestovat bez omezení, zatímco bulharští občané by se během cest do Česka museli buďto prokázat negativním testem na covid-19 nebo se podrobit 14denní karanténě.

Horší by to bylo, kdyby se Česko inspirovalo Rakouskem, které své občany varovalo před cestami do Bulharska, Rumunska a Moldavska s tím, že když se z těchto států vrátí, budou muset nastoupit buďto izolaci nebo se prokázat negativním testem na koronavirus. Alespoň tak to oznámil rakouský kancléř Sebastian Kurz. Jaká varianta je v ČR ve hře, se zatím neví.

Zmatek, jenž na celoevropském poli ohledně cestování začíná panovat, nevyvrátil ani šéf české diplomacie, který volá po větší evropské spolupráci. „Potřebujeme dále posilovat evropskou koordinaci s ohledem na cestování. Nechceme se v Evropě překvapovat, proto bychom potřebovali společný přístup všech členských zemí,“ potvrdil šéf resortu dopravy zmatky a nekoordinovanost v rámci Evropy.

Řecko se například rozhodlo, že se všichni cestující z pozemních hraničních přechodů budou muset prokazovat negativním testem na covid-19. Výjimku bude mít vodní a letecká doprava, kde stále bude platit jenom namátkové testování.

Slovinsko zase minulý pátek oznámilo, že se z Česka stane žlutá země, aby pak po víkendových diplomatických jednání své rozhodnutí vzalo urychleně zpět. Výjimka zůstala pro Moravskoslezský kraj. Negativní test na covid-19 nebo karanténa zůstaly pro Čechy povinné v Estonsku, Lotyšsku (izolaci se nelze vyhnout ani testem) a na Kypru.

Pro změnu režimu cestování se rozhodlo i Maďarsko, které momentálně monitoruje Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko, v nichž byl v posledních dvou týdnech vidět nárůst počtu nově infikovaných. Že by režim mohl být přísnější, připustila bez bližšího komentáře i Bratislava.

Optimističtější je to momentálně v Norsku, kam budou od 15. července moct občané více než dvaceti evropských zemí, včetně Česka. Pro Bulharska karanténa zůstane i nadále. Ze severských zemí je pro Čechy přístupné i Dánsko a Švédsko (červená). Do Finska se čeští občané zatím ještě bez omezení nepodívají, ačkoliv se už otevřelo některým státům, mezi nimiž ČR nefiguruje.

Ministerstvo zahraničí v souvislosti s cestováním stále apeluje na Čechy, aby byli opatrní a neponechávali nic náhodě. Někde po nich například kvůli lokálním ohniskům budou požadovat roušky. Jedná se například o Horní Rakousy hraničící s jižními Čechy. Povinnost mít zakrytý nos a ústa platí v obchodech, jakož i restauracích a dalších vnitřních provozovnách. Stejně tak je tomu i v Chorvatsku, kde jsou roušky vyžadované v dopravních prostředcích, jakož i v Řecku a Itálii.