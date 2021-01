Profil: Kdo je Armin Laschet, nový šéf CDU?

Laschet uvažoval o kandidatuře na předsedu CDU už v roce 2018, nakonec se tehdy ale do volebního klání - z něhož vyšla vítězně Annegret Krampová-Karrenbauerová - nezapojil. Hledání nástupce političky známé jako AKK se už zúčastnil, jako politika schopného spojovat odlišné proudy ve straně i společnosti ho ocenil i ministr zdravotnictví Spahn, označovaný často za vycházející hvězdu CDU.

"Můžeme a musíme naši stranu a naši zemi znovu spojit... a proto budu kandidovat na předsedu CDU," prohlásil loni v únoru Laschet, mimo jiné dlouholetý místopředseda německých křesťanských demokratů. Vládní ostruhy získal tento politik jako premiér Severního Porýní-Vestfálska, kde vládne od poloviny roku 2017 v koalici s liberály z FDP. Při hledání partnera se tehdy mimo jiné už poněkolikáté ostře vymezil vůči Alternativě pro Německo (AfD).

"AfD štve lidi proti sobě, provokuje je. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) by to měl sledovat. Když nějaká strana začíná stále agresivněji zpochybňovat a potlačovat základní hodnoty, měl by to úřad (pro ochranu ústavy) pečlivě vyhodnotit," řekl už v roce 2016 Laschet na adresu AfD, označované za protiimigrační uskupení, kterou on sám nepovažuje za demokratickou stranu.

Laschet, který se s problematikou imigrace důkladně seznámil v letech 2005 až 2010 jako ministr pro ženy, rodinu a integraci ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, se v posledních letech ostře vymezil i proti maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Jeho protiimigrační kampaň, v níž figuroval mimo jiné George Soros, odsoudil Laschet jako antisemitskou. "Ve svém životě už překročil mnoho linií, teď i tu červenou," řekl tehdy o Orbánovi.

Dnes zvolený předseda CDU se narodil 18. února 1961 v Cáchách v katolické rodině s kořeny v Belgii. Po právech v Bonnu a Mnichově studoval i žurnalistiku a novinařině se také věnoval předtím, než v roce 1994 zamířil do politiky. Byl mimo jiné členem Spolkového sněmu (1994 až 1999) a europoslancem (1999 až 2005). Poslední dekádu a půl se angažoval zejména ve své domovské spolkové zemi - pět let byl ministrem pro ženy, rodinu a integraci, poté působil až do zvolení zemským premiérem v parlamentu Severního Porýní-Vestfálska.

Před dnešním zvolením do čela CDU byl Laschet od prosince 2012 místopředsedou strany, už v červnu téhož roku stanul v čele její organizace v Severním Porýní-Vestfálsku.

Armin Laschet je ženatý, s manželkou Susanne - se kterou se seznámili už jako děti v církevním sboru - mají tři dospělé děti (dva syny a dceru).