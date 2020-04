Profitování z covid-19? Tomu se musí zabránit, apelují Lékaři bez hranic na politiky

Kanada, Chile, Ekvádor a Německo už podnikly kroky k tomu, aby bylo snazší zrušit patenty, a to vydáním nucených licencí pro léky, vakcíny a další zdravotnické prostředky pro boj s nemocí COVID-19. Podobný krok učinila izraelská vláda, která vydala nucenou licenci na patenty týkající se léků, u nichž zjišťuje, zda budou použitelné proti COVID-19.

V boji s pandemií onemocnění COVID-19 je klíčové, aby byla účinná léčba k dispozici co nejdříve a dostupná pro všechny. Lék remdesivir, který vyvíjí farmaceutická společnost Gilead, je jedním z několika slibných kandidátů na léčbu COVID-19. V současné době je vývoj léku ve fázi klinického zkoušení, jehož výsledky jsou očekávány v dubnu.

Patentová ochrana, kterou Gilead uplatňuje ve více než 70 zemích světa, může zablokovat rychlý přechod na potřebnou produkci generických verzí léku a tím i zajištění jeho širší dostupnosti.

Na remdesivir přispěli daňoví poplatníci a veřejné instituce

„Gilead by se neměl na této pandemii obohacovat. Musí se zavázat, že nebude vynucovat a nárokovat své patenty či jiná exkluzivní práva. V opačném případě by Gilead mohl za remdesivir požadovat jakoukoliv cenu nejen v průběhu současné celosvětové zdravotní krize, ale také v dalších letech. Je to o to víc pobuřující, když vezmeme v potaz, že na výzkum a rozvoj remdesiviru přispěli obrovskou sumou daňoví poplatníci a veřejné instituce,“ uvedla Dana Gill, poradkyně Kampaně za dostupné léky Lékařů bez hranic (Access Campaign).

Dalším příkladem firmy vydělávající na pandemii je americký výrobce testů na COVID-19 společnost Cepheid. Ta oznámila, že za jeden rychlý pětačtyřicetiminutový test bude v rozvojových zemích, včetně nejchudších států světa, kde lidé žijí s příjmem pod dva dolary na den, účtovat 19,80 dolarů. Jde o test vyhodnocovaný stejným zařízením, které se běžně využívá u testů na tuberkulózu, HIV a další nemoci.

Průzkum Lékařů bez hranic a dalších organizací přitom ukázal, že náklady na výrobu testu na tuberkulózu od firmy Cepheid jsou pouhé tři dolary. Firma by měla zisk i v případě, kdyby jeden test prodávala za pět dolarů. Přesto si za něj v rozvojových zemích účtuje dvojnásobek, tedy deset dolarů.

Lékaři bez hranic mají velké obavy o dostupnost všech vyvíjených léků, testů a vakcín proti nemoci COVID-19 v zemích zasažených pandemií a v místech, kde organizace poskytuje lékařskou péči. Naléhavě proto žádají vlády, aby se připravily na pozastavení patentových řízení nebo zrušení patentů tím, že začnou vydávat nucené licence na výrobu léků, testů a vakcín proti COVID-19. Odstranění patentů a dalších bariér je zásadní pro zajištění dostatečného množství dodavatelů prodávajících za ceny, které si může dovolit každý.

Vysoké ceny a monopoly budou znamenat nedostatek prostředků v systémech zdravotní péče. Jinými slovy budou znamenat prodloužení pandemie v důsledku přídělového systému léků, testů a vakcín.

„Pandemie COVID-19 patří mezi závažné a naléhavé situace, ve kterých může vláda omezit práva jednotlivců. To znamená i omezení práv držitele patentu a udělování nucených licencí v zájmu zdravotního stavu celé společnosti,“ dodal farmaceut Stanislav Havlíček, jenž byl s Lékaři bez hranic na misích v Jemenu, Bangladéši a Jižním Súdánu.