Prolomení brexitového patu? Británie poslala do Bruselu nové návrhy

Londýn se podle mluvčího Downing Street nehodlá řídit "umělou lhůtou" do 30. září pro zaslání písemných návrhů, o které ve středu mluvil finský premiér Antti Rinne.

Mluvčí EK Mina Andreevová dnes novinářům řekla, že komise nepovažuje konec září za poslední možný termín pro předložení britského návrhu, avšak "každý den se počítá". Aktuálním termínem britského odchodu z Evropské unie je 31. říjen, do něhož zbývá přesně šest týdnů.

"Mohu potvrdit, že jsme od Británie obdrželi dokumenty... Dokud je neanalyzujeme, nebudu je nazývat jinak," nechtěla mluvčí specifikovat, zda je nový text předložený Londýnem návrhem, o němž by EU byla ochotna jednat. Dnes a v pátek podle ní proběhnou technická jednání o otázkách cel a průmyslové výroby.

Podle politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové jsou materiály dodané britskou stranou "v zásadě seznamem možných variant, o nichž podle vlády stojí za to diskutovat". Nejde prý o balíček hotových návrhů. Britští komentátoři se domnívají, že takové dokumenty by se mohly objevit až po nadcházejícím sjezdu Konzervativní strany, který končí 2. října.

As well as the non-paper papers today, an interesting Brexit snippet - chat btw UK + EU about ruling out another Brexit delay IF there is a deal - live discussions happening I hear, but some sources v skeptical - blog in a bit