Nejčastěji za takovými případy stojí občané Turecka (499), Sýrie (455), Ukrajiny (314), Moldavska (286) a Srbska (211). V první desítce zemí jsou ještě Irák (205), Kosovo (186), Vietnam (172), Rusko (155) a Albánie (138).

Z celkových 3979 případů německé úřady v 783 rozhodly o vrácení migrantů do Česka a ve 46 případech o jejich vrácení do země původu, nebo do třetího státu. V kolika případech se tak skutečně stalo, není ze statistiky jasné.

Zřejmé ale je, že německá čísla se liší od těch českých. Česká cizinecká policie na konci ledna uvedla, že loni zadržela 266 migrantů, kteří chtěli Česka využít jako tranzitní země, což je meziročně o 75 více. Cestovali převážně ze Slovenska nebo letecky ze zemí schengenského prostoru a většinou mířili právě do Německa.

Rozdíl mezi německým počtem 3979 případů a českými 266 případy česká strana vysvětluje rozdílnou metodikou. Německo podle ní do svých statistik počítá například občany Turecka žijící v Německu, kteří u sebe při návratu do SRN nemají cestovní doklady, nebo občany Ukrajiny či Moldávie, kteří chtějí v Německu nelegálně pracovat. To potvrzuje i německá ministerstvo vnitra a jeho statistika.

Na druhou stranu je ale zřejmé, že i jen počet migrantů ze Sýrie a Iráku (660), tedy dvojice zemí, z nichž lidé utíkají před válkou a politickou nestabilitou, aby ve státech Evropské unie požádali o azyl, téměř 2,5 krát přesahuje celková česká čísla.

"Spolkové ministerstvo vnitra hodnotí nelegální migraci, tedy vstup a pobyt na území Německa, podle odlišných kritérií než Česká republika. Policie České republiky dostává pravidelně informace týkající se nelegální migrace, kdy v naprosté většině se jedná o případy, kdy je pobyt na území Německa hodnocen jako nelegální a osoby jsou vráceny do České republiky. Při následném posuzování nelegálního pobytu PČR dojde k závěru, že osoby splňují podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky," sdělila na dotaz ČTK mluvčí české cizinecké policie Renata Grecmanová.