Protesty proti rasismu ve Francii se zvrhly v násilnosti, policie nasadila slzný plyn

Demonstraci v Paříži zorganizoval Výbor Adama. Organizace požaduje spravedlnost pro Francouze malijského původu Adamu Traorého, který zemřel po policejním zásahu v roce 2016. Bylo mu tehdy 24 let. Příčina jeho smrti je dodnes předmětem sporů. Traorého sestra Assa, která je členkou výboru, tvrdí, že mladíka udusili policisté, když jej zalehli.

Hněv nad smrtí Traorého oživila kauza amerického černocha George Floyda, který zemřel na konci května při zatýkání ve městě Minneapolis. Bělošský policista, který mu téměř devět minut klečel na krku, nyní čelí obvinění z vraždy.

Na pařížském náměstí Republiky se sešlo podle Le Parisien asi 10.000 lidí. Na transparentech měli hesla na podporu Floyda i Traorého. Jejich odpůrci, kteří se hlásí ke krajně pravicovému identitárnímu hnutí, na střechu jednoho z domů na náměstí vyvěsili nápis "Spravedlnost pro oběti rasismu vůči bělochům". Transparet nakonec za potlesku demonstrantů začali ničit z jednoho z balkónů obyvatelé domu.

Génération identitaire qui déploie une banderole place de la république et les voisins en dessus la déchirent dans les clameurs "justice pour Adama" ✊✊✊#justicePourAdama pic.twitter.com/0fORH7PaS3 — MC (@math_caill) June 13, 2020

Původně se chtěli demonstranti z náměstí Republiky ve 14:30 SELČ vydat na Operní náměstí. List Le Parisien nicméně půl hodiny po plánovaném začátku pochodu uvedl, že policisté odchod lidí blokují a pařížská prefektura následně na twitteru napsala, že lidé mohou z náměstí Republiky odejít jakýmkoli směrem kromě bulváru Saint-Martin a ulice du Temple. Bulvár Saint-Martin vede právě k Opernímu náměstí.

Pařížská policie se před víkendem připravovala na to, že by se dnešní demonstrace mohly zvrhnout v násilnosti. Majitele obchodů a dalších podniků na trase pochodu vyzvala, aby zavřeli a zabednili své výlohy. Místní úřady policisté požádali, aby z oblasti odstranily předměty, které by mohly sloužit jako zbraň.

Ve Francii jsou kvůli pandemii covidu-19 stále zakázaná shromáždění skupin, které mají více než deset členů.