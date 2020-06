Protilátky na koronavir má 5,5 procenta nizozemských dárců krve

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Zhruba 5,5 procenta dárců krve v Nizozemsku má vyvinuté protilátky proti novému koronaviru. Vyplývá to ze studie, o níž dnes informovala krevní banka Sanquin. Firma do studie zahrnula 7000 dárců krve z období od 10. do 20. května. Studie podle agentury Reuters naznačuje, jak velké procento nizozemské populace se už s koronavirovou nákazou setkalo.