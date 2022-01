Protiruské sankce EU by podle Schallenberga neměly zahrnovat plyn

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Protiruské sankce Evropské unie by se neměly týkat dodávek ruského plynu. V rozhovoru, který dnes zveřejnil týdeník Die Presse am Sonntag, to řekl rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Podle něj by měl být z případných sankcí vyloučen i plynovod Nord Stream 2, který ještě není zprovozněn.