Provoz mezi Británií a EU v nových podmínkách je ve svátek hladký

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hned poté, co Británie v noci na dnešek úderem půlnoci SEČ definitivně ukončila svazek s Evropskou unií, začali řidiči kamionů před vjezdem do vlakové soupravy v Eurotunnelu předkládat na francouzské straně celní dokumenty. Do Británie kamiony dorazily včas a do francouzského Calais vypluly z anglického Doveru první trajekty.