Průzkum: Slovenské hnutí OLaNO je poprvé nejsilnější stranou, porazilo Směr-SD

OLaNO v novém průzkumu agentur AKO a Focus podpořilo 19,1 procenta rozhodnutých voličů. Protikorupční hnutí OLaNO Igora Matoviče by tak dokázalo sestavit vládu s většinovou podporou ve sněmovně spolu s nejméně třemi dalšími opozičními či neparlamentními seskupeními, které se rovněž vymezují vůči Směru-SD expremiéra Roberta Fica.

Preference Směru-SD, jehož volebním lídrem je premiér a místopředseda strany Peter Pellegrini, dosáhly 15,6 procenta. Popularita sociálních demokratů na Slovensku dlouhodobě klesá. Ve volbách v roce 2012 strana dostala 44,4 procenta hlasů, ještě před čtyřmi lety byl její volební výsledek 28,28 procenta. I podle nejnovějšího průzkumu by ze sněmovny vypadli oba stávající koaliční partneři Směru-SD, a to Slovenská národní strana a Most-Híd.

Na třetím místě s podporou 9,8 procenta skončila v průzkumu krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, která se se ziskem osmi procent hlasů postarala o největší překvapení parlamentních voleb v roce 2016.

Do sněmovny by se podle průzkumu, který agentury AKO a Focus uskutečnily na vzorce 2000 respondentů od 20. do 24. února, dostalo celkově sedm stran, hnutí a koalic.

Do sněmovny by se ještě dostaly koalice nyní neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu (PS/Spolu) s podporou 9,4 procenta, opoziční strany Jsme rodina (7,2 procenta) a Svoboda a solidarita (sedm procent), jakož i nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky (6,6 procenta).

Oproti předchozímu průzkumu ztratil například Směr-SD a také Kiskova strana. V uplynulých dnech opakovaně unikly na internet videa, která mají slovenského exprezidenta diskreditovat v souvislosti s pozemkem pod Tatrami, o jehož vlastnictví v soudním líčení Kiska dříve přišel.

Pro zisk křesel ve slovenské sněmovně musejí strany získat ve volbách alespoň pět procent hlasů; těsně pod touto hranicí skončilo v průzkumu se ziskem 4,8 procenta neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí. Koalice PS/Spolu, která loni vyhrála na Slovensku volby do Evropského parlamentu, potřebuje pro vstup do sněmovny dostat alespoň sedm procent hlasů.

Od poloviny února platí na Slovensku moratorium na zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů, byť samotné zjišťování dat je možné. Toho využila občanská iniciativa 50dni.sk, která loni zahájila veřejnou sbírku na financování dvou průzkumů. Výsledky prvního z nich byly zveřejněny minulý týden. Přes 9200 dárců, kteří se do sbírky zapojili, získalo coby společní objednavatelé nárok na obdržení výsledků obou průzkumů z dílny agentur AKO a Focus.