Prvomájová demonstrace v Berlíně se vyhrotila: Radikálové napadli čtyři novináře

Policejní mluvčí Sara Diengová podle agentury DPA řekla, že kvůli útoku na sedmičlennou skupinu novinářů z ZDF bylo zadrženo šest lidí.

Internetový portál týdeníku Focus informuje, že ve čtvrti Kreuzberg se sešly stovky až tisíce lidí, kteří mezi sebou nedodržují doporučované bezpečné odstupy. Když se demonstranti vydali na pochod, policie je zastavila.

🇩🇪 #GERMANY – Arrests by law enforcement due to violations of lockdown measures in the capital of #Berlin. #COVID__19 #Kreuzberg #MayDay #coronavirus pic.twitter.com/b2kk97ioNW