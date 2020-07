Psi umí vyčenichat koronavirus, naznačuje studie. Úspěšnost přesáhla 90 procent

Vědci z University of Veterinary Medicine v německém Hannoveru trénovali osm psů k detekci ze slin a hlenu pacientů s onemocněním covid-19. Po týdnu tréninku vědci zjistili, že psi dokázali relativně identifikovat pozitivitu s vysokou přesností, proto podle vědců mohou psi hrát důležitou roli při detekci infikovaných jedinců.

Výzkum zveřejněný v časopise BMC se zakládal na 1000 vzorcích hlenu a slin infikovaných virem SARS-CoV-2. Psi detekovali kontrolní vzorky s 96% úspěšností a infikované vzorky s 83% úspěšností. Vědci doufají, že takto vysoká hodnota úspěšnosti detekce bude mít vliv na možné použití psů v reálném životě. Informuje o tom server Deutsche Welle.

Podle studie by psi mohli mít obrovský potenciál pro hromadnou detekci covidu-19, a to převážně v zemích, kde mají omezený přístup k testování. „Myslíme si, že to funguje, protože metabolické procesy v těle nemocného pacienta jsou úplně změněny, a domníváme se, že pes je schopen detekovat specifický zápach těchto změn,“ řekla autorka studie Maren von Köckritz- Blickwedová.

Vědci dále zkoumají, jestli psi dokážou rozeznat chřipku od covid-19. „Musí být jasné, že se jedná pouze o pilotní studii,“ uvedl předseda katedry veterinárního lékařství Holger Volk. I vědci ve své studii uvedli, že je třeba dále pracovat, aby lépe pochopili potenciál pachových stop pro detekci virových respiračních onemocnění.