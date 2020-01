Puigdemont vítězí nad Španělskem. Belgický soud přerušil zatykač

Podle španělského listu El País nyní záleží další vývoj na tom, zda španělský nejvyšší soud požádá europarlament, aby Puigdemonta imunity zbavil.

"Belgická justice uznala naši imunitu a rozhodla se přerušit zatykač a žádost o vydání," uvedl dnes na twitteru bývalý katalánský premiér.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law