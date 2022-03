Putin nemůže zůstat u moci, pro ruskou invazi neexistuje ospravedlnění, hřímal Biden ve Varšavě

Šéf Bílého domu ujistil, že USA stojí pevně na straně Ukrajiny a že Severoatlantická aliance bude v případě útoku bránit každý centimetr území členských států. "Musíme se na to ale dívat jasnýma očima - tuhle bitvu nevyhrajeme v řádu dnů ani měsíců. Musíme se připravit na to, že je před námi dlouhý boj," řekl Biden.

Putin podle Bidena zahájením války udělal "strategickou chybu" a přepočítal se, když se domníval, že Ukrajinci budou ruské vojáky vítat. "Tenhle muž nemůže zůstat dál u moci," řekl šéf Bílého domu.

Biden se ve svém proslovu také obrátil přímo na Rusy. "Vy, Rusové, nejste naši nepřátelé. Odmítám ale uvěřit tomu, že vítáte zabíjení nevinných dětí a prarodičů. Že vám připadá přijatelné, že ruské rakety a bomby padají na nemocnice, školy a porodnice... to nejsou činy velkého národa," řekl americký prezident.

Šéf Bílého domu použil při popisu současné situace srovnání s bojem proti komunismu během studené války a citoval papeže Jana Pavla II. "Maďarsko v roce 1956, Polsko v roce 1956 a 1981, Československo v roce 1968 - sovětské tanky tehdy potlačily demokratická povstání, ale odpor pokračoval až do roku 1989, kdy padla Berlínská zeď a zdi sovětského panství... v posledních 30 letech se ale autokracie po celém světě zase vzmáhají," uvedl Biden.

Biden už dnes v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině nazval ruského prezidenta Vladimira Putina řezníkem. Podle agentur to řekl při setkání s ukrajinskými uprchlíky ve Varšavě. Biden se o šéfovi Kremlu vyjádřil nelichotivě už několikrát. Bidenovy urážky na Putinovu adresu zužují možnosti pro zlepšení vztahů Moskvy s Washingtonem, zareagoval mluvčí Kremlu. Vyčetl také Bidenovi, že se v době války v Kosovu zasazoval za bombardování tehdejší Jugoslávie.

Na otázku, co si myslí o Vladimiru Putinovi - "vzhledem k tomu, co těmto lidem způsobil" - americký prezident podle agentury AFP odpověděl jednou větou: "Je to řezník." Setkání šéfa Bílého domu s ukrajinskými uprchlíky na Národním stadionu v polské metropoli přitom živě přenášelo několik televizních stanic.

Kvůli napadení Ukrajiny a barbarskému postupu ruských sil Biden minulý týden nazval Putina válečným zločincem, později "krvežíznivým diktátorem" a "hrdlořezem".

Americký prezident nelichotivým vyjádřením o Putinovi Moskvu silně popudil už před rokem. V březnu tehdy v rozhovoru, který odvysílala televize ABC News, přisvědčil na otázku, zda pokládá Putina za "zabijáka".

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nyní uvedl, že Bidenovy osobní urážky na Putinovu adresu zužují možnosti ke zlepšení vztahů mezi Ruskem a USA. "Přeci jen by si státní představitel měl zachovat soudnost," řekl Peskov podle agentury TASS. "Samozřejmě pokaždé podobné osobní urážky zužují okno příležitostí pro naše dvoustranné vztahy za nynější administrativy (USA). Toho si musíme být vědomi," zdůraznil mluvčí.