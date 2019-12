"Prezident Putin opakovaně lhal o Polsku. A pokaždé to dělal vědomě," uvedl Morawiecki v prohlášení zveřejněném na twitteru. "Obvykle se to stává, když se úřady v Moskvě cítí být pod mezinárodním tlakem, který vyvolaly svými akcemi. A tento tlak se netýká historické, nýbrž moderní geopolitické scény," zdůraznil premiér.

Morawiecki v této souvislosti připomněl, že Rusko v posledních týdnech utrpělo několik vážných nezdarů. K nim započítal "neúspěch pokusu zcela podřídit Bělorusko Rusku a prodloužení sankcí uvalených Evropskou unií po nezákonné anexi Krymu".

Šéf polské vlády poukázal na to, že jednání takzvaného normandského summitu (vedoucí představitelé Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny), věnované konfliktu mezi ukrajinskou vládou a proruskými separatisty v Donbasu, neskončilo ukončením těchto sankcí. "A ve stejné době, tentokrát Američané, uložili nové sankce, které významně zbrzdily realizaci projektu plynovodu Nord Stream 2", který má přivést plyn po dně Baltského moře přímo z Ruska do Německa.

"Slova prezidenta Putina považuji za snahu zakrýt tyto problémy. Ruský vůdce si je velice dobře vědom skutečnosti, že tato obvinění nemají zhola nic společného s pravdou a že v Polsku nejsou žádné pomníky Hitlera nebo Stalina. Takové pomníky na našem území stály jen tehdy, když je postavili agresoři a zločinci, jmenovitě Třetí říše a sovětské Rusko," napsal Morawiecki na twitteru.

Statement by the Prime Minister of Poland Mateusz Morawiecki. pic.twitter.com/l0Y2ApEhd9