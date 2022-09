Putinova mobilizace je přiznáním neúspěchu, reaguje svět

"Putin a jeho ministr obrany poslali desetitisíce vlastních občanů na smrt, špatně vyzbrojené a špatně vedené," uvedl Wallace. Podle něj Putin porušením slibů, že nebude mobilizovat a že nebude anektovat další části Ukrajiny přiznal, že "jeho invaze selhává".

"Žádné množství hrozeb a propagandy nemůže zakrýt skutečnost, že Ukrajina v této válce vítězí, mezinárodní společenství je sjednocené a Rusko se stává globálním vyvrhelem," dodal Wallace.

Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že příkaz k mobilizaci je znamením paniky v Kremlu a neměl by být brán jako přímá pohrůžka plnohodnotnou válkou proti Západu. Mobilizace a vyhlašování referend, to vše jsou známky paniky, řekl Rutte podle agentury Reuters.

"Jeho (Putinovy) řeči o jaderných zbraní jsou něčím, co jsme mnohokrát slyšeli už dříve a nechává nás to chladnými," řekl šéf nizozemské vlády veřejnoprávní stanici NOS. "Všechno je to součástí rétoriky, kterou známe. Radil bych zůstat v klidu," dodal.

Německý vicekancléř a minstr hospodářství Habeck prohlásil, že mobilizace je dalším špatným krokem ze strany Ruska a německá vláda se poradí, jak na něj reagovat.