Putinovým cílem je začlenit Ukrajinu pod Rusko, je přesvědčena Jourová

"Putin si plní dlouhodobý cíl Ukrajinu obsadit a naplnit si sen, že Ukrajina patří pod Rusko a že ukrajinský národ nemá nárok na samostatnou existenci," uvedla Jourová. Šance na diplomatické řešení není příliš velká, ale Evropská komise se podle eurokomisařky poohlíží po neutrálním vyjednavači, který by do toho mohl vstoupit. Připustila, že Čína by mohla být jedním ze zprostředkovatelů jednání.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se s Pavlem shodl na tom, že ruskému prezidentovi nevychází plán instalovat v řádu dní v Kyjevě loutkovou válku. I kdyby se Putinovi podařilo ovládnout Kyjev, Ukrajinu jako národ nezlomí, uvedl Pavel. Aby Putin mohl Ukrajinu kontrolovat, musel by na jejím území ponechat obrovské vojenské síly a byla by to nestabilní okupace, dodal Pavel.

Západ by se podle generála Pavla měl přestat Ruska bát a poskytnout Ukrajině výcvikovou, logistickou pomoc přímo na jejím území a pokusit se vybudovat koridory pro dodávky zbraní a humanitární pomoc. Vyhlásit bezletovou zónu nad Ukrajinou nemá smysl, pokud její dodržování nelze vynutit, míní Pavel.

K Putinovu prohlášení, že by tím NATO vstoupilo do války s Ruskem, Pavel poznamenal, že ruský prezident za válečný akt označil už protiruské sankce. "Rusko zastrašuje. Rusko není v pozici, aby si mohlo dovolit zahájit druhou velkou válku a ustát ji," dodal Pavel.