Raab kritizoval EU za přístup k severoirskému protokolu

Podle francouzského diplomata přítomného jednání summitu skupiny G7 Johnsonova vláda využila hádku kolem brexitu k odvrácení pozornosti od témat summitu.

EU naopak podle něj nedodržuje to, co bylo dohodnuto, "a to je problém". "Potřebujeme, aby se dodržel text i jeho duch," řekl Raab. Podle něj je urážlivé, jestliže někteří představitelé o Severním Irsku mluví, jako by to nebyla součást Británie.

Narážel tak na Johnsonovu debatu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem na summitu zemí G7. Francouzský prezident v sobotu hovořil o resetu francouzsko-britských vztahů, ale také o nutnosti, aby Británie dodržela své závazky z brexitové dohody. Johnson se dovolával "kompromisu všech stran".

Protokol počítá s tím, že se Severní Irsko bude řídit stejnými obchodními pravidly jako EU, aby se zabránilo vytvoření tvrdé hranice mezi ním a Irskem. Londýn však k nelibosti unie jednostranně odložil dohodnuté a slíbené kontroly zboží na trase mezi zbytkem Británie a Severním Irskem, neboť to podle Johnsonovy vlády narušuje každodenní pohyb zboží do Severního Irska.

List The Sunday Telegraph se vrátil k Macronovi, který prý při debatě s Johnsonem naznačil, že Severní Irsko není součástí Británie. Johnson se mu snažil problém se severoirským protokolem vysvětlit na příkladu, co by řekl, kdyby nebylo možné dopravovat párky vyrobené v Toulouse do Paříže.

Macron odpověděl, že Toulouse a Paříž jsou součástí jednoho zeměpisného území a že Severní Irsko je na ostrově.

"Prezident chtěl poukázat na to, že jde o jinou situaci a že takové přirovnání nesní správné," vysvětlil dnes Elysejský palác. "Připomenul také premiérovi, že odchod z EU bylo britské rozhodnutí a že je třeba držet se daného slova," uvádí se ve stanovisku Elysejského paláce.

Raab dnes vyzval představitele EU k "respektu", protože "o Severním Irsku mluví, jako by to byla jiná země než Británie".

Na otázku, zda je informace o Macronových výrocích pravdivá, řekl, že jako diplomat nehodlá nic prozrazovat. "Nikoho by to ale nemělo překvapit a to není jeden představitel. Opakovaně vidíme, jak představitelé EU mluví o Severním Irsku, jako by to byla jiná země než Británie. To není jen urážka, má to skutečný dopad na lidi v Severním Irsku, vyvolává to velké znepokojení. Umíte si představit, že my bychom hovořili o Korsice jako o jiné zemi, než je Francie? Je tady třeba trochu respektu a uznání pro situaci komunit v Severním Irsku" sdělil Raab.

Diplomat přítomný jednání sumitu G7 označil celou "brexitovou debatu" za odvádění pozornosti. "Macron mu (Johnsonovi) řekl: 'Netvrďte mi, že jste nevěděl, co podepisujete (v prosinci při podpisu dohody o brexitu)'," sdělil francouzský diplomat.