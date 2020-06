Rakousko by mělo od 16. června otevřít hranice s Itálií

Informoval o tom dnes server deníku Der Standard s odvoláním na vládní zdroje.

Kontroly na všech svých hranicích s výjimkou Itálie zrušilo Rakousko už 4. června. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí od té doby nemusí při cestě do alpské země předkládat negativní test na koronavirus, nutná není ani dvoutýdenní karanténa.

Otevření hranic s Itálií, která patří mezi nákazou nejpostiženější země, minulý týden nebylo podle rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga ještě kvůli epidemické situaci možné. Tento týden ale ministr poznamenal, že hranice bude zřejmě možné otevřít již za několik dní. Detaily má ve středu dojednat s několika vládními kolegy.

Pokud jde o cesty Rakušanů do Chorvatska a Řecka, budou nově možné, aniž by se po návratu domů Rakušané museli prokazovat negativním testem na koronavirus, nebo se odebrat do 14denní karantény.