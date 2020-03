Rakousko zakázalo vstup žadatelům o azyl, migranti kvůli koronaviru opouštějí turecko-řecké hranice

"Kvůli koronavirové epidemii je vstup odepřen těm žadatelům o azyl, kteří nepředloží platné zdravotní osvědčení," řekl tajemník ministerstva vnitra Helmut Tomac.

Ještě předtím hovořil ministr vnitra Karl Nehammer o tom, že o azyl žádá jen velmi málo lidí. K dotazu na konkrétní číslo uvedl, že je to maximálně 12 denně.

Kvůli koronaviru mnohé evropské země uzavřely hranice, což komplikuje deportace migrantů, kteří do Rakouska vstoupili nelegálně. Tomac uvedl, že deportace zastaveny nebyly, jejich uskutečňování je ale nyní omezené.

Migranti, kteří týdny tábořili u turecko-řecké hranice a pokoušeli se dostat do Evropské unie, se nyní s pomocí tureckých úřadů stěhují zpět do uprchlických zařízení ve vnitrozemí. Informovala o tom agentura Anadolu. Kvůli koronavirové krizi se migranti vzdali naděje, že se jim podaří do Evropy dostat, protože ostraha hranice se na řecké straně ještě více zpřísnila. Nyní je čeká v Turecku dvoutýdenní karanténa.

Příliv migrantů k turecké hranici spustilo koncem února oznámení Ankary, že už dál nehodlá dodržovat migrační dohodu s EU a že lidem přestane aktivně bránit v překročení hranic. Do Řecka se pak pokoušely dostat tisíce migrantů, proti nimž poměrně ostře zakročila řecká policie. Ta mimo jiné používala i slzný plyn.

Minulý týden však naděje migrantů ukončila turecká vláda, která kvůli epidemii koronaviru nechala uzavřít hranice. Přesto v hraničním pásmu dál zůstávalo velké množství lidí.

Přesné údaje o konkrétním počtu migrantů u řeckých hranic nejsou k dispozici. Podle řeckých úřadů to v posledním týdnu byly stovky lidí, turecká strana hovořila o tisících. Podle agentury Anadolu lidé požádali regionální úřady v provincii Edirne o to, aby se mohli vrátit do tureckého vnitrozemí. Ty pak pro ně poslaly autobusy, které je převezly do volných ubytoven.