Rakousko hlásí přes 15 tisíc nakažených, školáci budou chodit na "směny"

Aktivně nyní nemoc covid-19 v Rakousku prodělává 2786 lidí. Už 11.872 nakažených se v Rakousku z nemoci vyléčilo. Ze 651 aktuálně hospitalizovaných pacientů je nyní 156 na jednotkách intenzivní péče. Tyto počty stále klesají.

Rakousko se řadí mezi země, kterým se zatím podařilo koronavirovou nákazu do značné míry zadržet. Kancléř Sebastian Kurz se dnes prostřednictvím videokonference spojil s protějšky ze zemí, které jsou na tom podobně, tedy i s českým premiérem Andrejem Babišem.

Rakousko už začalo uvolňovat opatření proti šíření viru a do poloviny příštího týdne mají Kurz a ministr zdravotnictví Rudolf Anschober rozhodnout, zda bude rozvolňování pokračovat. Záleží ale na tom, zda zůstane méně než jedna reprodukční číslo, tedy údaj o tom, kolik jeden infikovaný nakazí dalších lidí. V takovém případě by se od 2. května otevřely za daných bezpečnostních opatření všechny obchody či kadeřnictví. Od 15. května by měly v Rakousku fungovat i restaurace, které musely zavřít 17. března.

Už 4. května se do škol vrátí žáci ze závěrečných ročníků středních škol, 18. května děti do 14 let a 3. června je budou následovat i starší studenti. Před tímto krokem však ještě má být vyhodnocen vývoj po podobném uvolnění v Dánsku a Norsku, které s otvíráním škol začaly.

Rakouský ministr školství Heinz Fassmann dnes podle serveru oe24.at oznámil, že třídy budou rozděleny na poloviny. Jedna polovina půjde do školy od pondělí do středy, druhá ve čtvrtek a pátek a následující týden si to zase vymění. Mimo učebny bude ve školách platit povinnost nosit roušky. Odpadne tělocvik a hudební výchova. Školy byly v Rakousku zavřeny 16. března.