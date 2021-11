Rakousko hlásí rekordní denní přírůstek 14 416 nakažených koronavirem

Rychlost šíření koronavirové nákazy v téměř devítimilionovém Rakousku dokumentuje více údajů zveřejněných ministerstvem. Potvrzenou koronavirovou nákazu má v zemi nyní kolem 130.000 lidí. Sedmidenní incidenční číslo (počet nově infikovaných přepočtený na 100.000 obyvatel) dnes stouplo na hodnotu 953,2, přičemž v úterý činilo 919,4.

Přibývá také pacientů s koronavirem, kteří se léčí v nemocnicích. K dnešnímu dni je jich 2723, tedy o 165 více než o den dříve. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 486 pacientů, o 28 víc než v úterý.

V Rakousku se epidemická situace v posledních týdnech prudce zhoršila a země proto od pondělí vyhlásila celoplošnou uzávěru pro neočkované starší 12 let, pokud se v posledních 180 dnech z covidu nevyléčili. Neočkovaní mohou opouštět domov jen kvůli cestě do práce či do školy, k lékaři, na nákup nezbytně nutných věcí a na zdravotní procházky.

Rakousko se také rozhodlo, že od pondělí zpřísní podmínky pro vstup na své území: lidé se budou muset prokázat dokladem o očkování, o prodělání covidu-19 nebo negativním výsledkem PCR testu, který nově bude platit 72 hodin oproti dosavadnímu týdnu. Antigenní testy nebo osvědčení o protilátkách už stačit nebudou. Výjimka se týká pendlerů, u kterých rakouské úřady antigenní testy uznávat budou, ale nově jen 24 hodin místo dosavadních 48 hodin.