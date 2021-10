Rakousko má nového kancléře, Schallenberg střídá Kurze

Kancléř a šéf Rakouské lidové strany (ÖVP) Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho státní zastupitelství začalo vyšetřovat kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v jeho prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády. Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají. Z pozice kancléře se Kurz přesunul do čela poslaneckého klubu lidovců, zůstává také v čele ÖVP.

Svého dlouholetého blízkého spolupracovníka Schallenberga navrhl za svého nástupce sám Kurz. Kritici nového kancléře proto tvrdí, že za něj nyní již bývalý předseda vlády bude rozhodovat. Sám Schallenberg dnes podle APA řekl, že počítá s "úzkou spoluprací" s Kurzem. Ten však jednoznačně odmítl, že bude "stínovým kancléřem".

"Společně s vicekancléřem Wernerem Koglerem učiním vše pro zasypání vzniklých příkopů a pro to, abychom dostali opět do popředí společnou věcnou práci," řekl Schallenberg. Ke spolupráci s předchůdcem Kurzem se podle agentury DPA přihlásil s překvapivou zřetelností. "Všechno ostatní by bylo z hlediska demokratické politiky absurdní," poukázal Schallenberg na vlivnou roli Kurze coby šéfa ÖVP a nově i její parlamentní frakce.

Kromě toho Schallenberg zdůraznil, že v korupční aféře věří v nevinu svého předchůdce. "Věřím, že obvinění, která byla vznesena, jsou mylná, a jsem přesvědčen, že nakonec se ukáže, že na nich nic není," řekl nový kancléř médiím.

Zelení, kteří na spolkové úrovni tvoří s ÖVP vládní koalici, vyzvali Kurze už dříve k rezignaci. Jeho rozhodnutí odstoupit uvítali a potvrdili ochotu pokračovat s lidovci ve vládním angažmá.

Opoziční strany se stávajícím řešením spokojené nejsou. Svobodná strana Rakouska (FPÖ), označovaná za pravicově populistickou, chce na úterní mimořádné schůzi Národní rady vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry ministrům za lidovce i Zelené.

Sociální demokraté (SPÖ) zase chtějí nechat hlasovat o vyslovení nedůvěry ministru financí Gernotu Blümelovi (ÖVP) a každopádně ho interpelovat. "On je nyní nejvyšší zastánce sytému Kurz ve vládě, nejbližší Kurzův politický důvěrník. A jeho ministerstvo bylo i dějištěm pravděpodobné korupce," řekl APA místopředseda poslaneckého klubu sociálních demokratů Jörg Leichtfried.

Prezident Van der Bellen vyzval při dnešní slavnostní inauguraci nového kancléře a rovněž přítomného vicekancléře Koglera ze strany Zelených, aby pokračovali v koaličním projektu a zároveň obnovili důvěru občanů v politiku. Již v neděli se prezident omluvil veřejnosti za dojem, který v uplynulých měsících vyvolal obsah v médiích zveřejněných zpráv posílaných Kurzem. V nich bývalý kancléř zastává místy opačné názory, než které sděloval navenek, a provádí cynické zákulisní dohody, uvedla agentura Reuters.

Schalleberg se narodil v roce 1969 ve švýcarském Bernu do staré šlechtické rodiny. Ministrem zahraničí se stal v roce 2019. V této pozici podporoval Kurzův odmítavý postoj vůči nelegální migraci i místy kritická vyjádření exkancléře na adresu Evropské unie a dosluhující německé kancléřky Angely Merkelové, všímá si agentura DPA.

Třiašedesátiletý nový ministr zahraničí Linhart se narodil v Ankaře a post velvyslance v Paříži zastával od roku 2018. Předtím pracoval čtyři roky na rakouském ministerstvu zahraničí coby generální tajemník. V minulosti byl rovněž zahraničněpolitickým poradcem lidoveckého exkancléře Wolfganga Schüssela.