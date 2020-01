Rakousko má novou vládu. Kancléř Kurz si hodlá došlápnout na uprchlíky i Česko

Nová vláda Rakouské lidové strany (ÖVP) a Zelených dnes do rukou prezidenta Alexandera Van der Bellena složila slavnostní přísahu. V jejím čele stane třiatřicetiletý Sebastian Kurz, který bude nejvyšší vládní post zastávat již podruhé. Je to poprvé, co se rakouští Zelení budou podílet na spolkové vládě. Sedmnáctičlenný kabinet přichází s ekologickým programem i plánem přísnější kontroly migrace a integrace cizinců.