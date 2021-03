Rakousko nakonec rozvolňovat nebude

Počty nakažených v Rakousku trvale rostou od chvíle, kdy vláda 8. února přes ne zcela uspokojivou epidemickou situaci uvolnila v pořadí již třetí koronavirovou uzávěru. Otevřeno mají od té doby obchody i s jiným než nezbytným zbožím a noční zákaz vycházení nahradila celodenní dílčí omezení pohybu obyvatel.

Záměr uvolnit 27. března další koronavirová opatření v čele s otevřením předzahrádek se však nakonec neuskuteční. Výjimkou bude Vorarlbersko na západě země, kde se otevření předzahrádek odehraje "na zkoušku". Jinde ho experti nedoporučili. Rozvolnění se bude moct odehrát nejdříve po Velikonocích a to pouze tam, kde se stabilizuje situace na jednotkách intenzivní péče, řekl Kurz novinářům po dnešním setkání s hejtmany spolkových zemí.

Kurzův kabinet naproti tomu nevyšel vstříc epidemiologům požadujícím plošné zpřísnění kvůli rychlému nárůstu počtu nově nakažených, který začíná dostávat do kritické situace nemocnice na východě země. Například ve Vídni je na JIP momentálně 165 pacientů s covidem-19, nejvíce od začátku pandemie.

Kvůli situaci na východě bude ministerstvo zdravotnictví zvlášť jednat s dotčenými zeměmi a mělo by se s nimi dohodnout na dalším postupu. Čelit nárůstu počtu nakažených hodlá především intenzivnějším testováním. V oblastech, kde sedmidenní incidence překročí 400 na 100.000 obyvatel, mají místní úřady nařízeno samy přikročit k okamžitým restrikcím, například v podobě uzavření škol. Zohledněny mají být ale i další kritéria jako obsazenost lůžek na JIP či proočkovanost místních obyvatel.

Podle APA bylo možné otevření předzahrádek jedno z nejožehavějších témat dnešní vrcholné schůze. Na otevření venkovních prostor gastronomických podniků údajně nejvíce naléhali čelní představitelé Dolních Rakous, Burgenlandu a Vídně, tedy tří nejhůře postižených spolkových zemí. Lidé by tu podle nich dodržovali opatření spíše než na soukromých oslavách, které by pořádali bez veřejného dozoru tak jako tak. Hejtmani jiných zemí by to naopak považovali za špatný signál obyvatelstvu.

Kurz dále ujistil, že alespoň jednou dávkou vakcíny budou do léta naočkováni všichni, kdo o to budou mít zájem. V dubnu chce dokončit vakcinaci všech obyvatel nad 65 let, v květnu by se mělo dostat na osoby starší 50 let, přičemž mladší skupiny obyvatel mají začít přicházet na řadu od června.

Alpská země v posledních dnech hlásila nejvyšší počty nově nakažených za tři měsíce. Za uplynulých 24 hodin přibylo 2412 infikovaných koronavirem, což je nejvyšší pondělní bilance od poloviny prosince. Sedmidenní incidence vzrostla k dnešku na 240.