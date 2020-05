Rakousko opět nastartuje cestovní ruch, chce provádět tisícovky testů na covid-19

Rakousko se tak chce prezentovat jako mimořádně bezpečná země, což by mělo zahraničním turistům usnadnit rozhodování ve prospěch alpské republiky.

"Jako Rakouská republika budeme hodně investovat, abychom měli velké testovací kapacity a testovali co nejvíce a co nejpravidelněji pracovníky, kteří se starají o hosty," řekl dnes podle OE24 kancléř na tiskové konferenci ve Vídni. Kromě toho vláda vyčlení dodatečných 40 milionů eur (přes miliardu korun) na propagaci Rakouska coby turistické země.

Podle Kurze má koncept zaručit, že se budou hosté v Rakousku cítit dobře a bezpečně. "Velkým množstvím testování pracovníků se má zabránit tomu, aby v případě nakažení virus dál šířili," řekl Kurz. Podle něj lze sotva v některé zemi strávit dovolenou bezpečněji než v Rakousku.

Šéf hospodářské komory Mahrer na stejném brífinku uvedl, že do konce července mají být testovací kapacity navýšeny tak, aby bylo možné testovat na přítomnost viru SARS-CoV-2 65.000 pracovníků ubytovacích zařízení týdně. Náklady na testování převezme stát. Mahrer poznamenal, že to je jedna z nejlepších investic, jakou lze učinit pro turistický ruch.

V Rakousku smí hotely a další ubytovací zařízení opět otevřít 29. května. V prostoru vchodu a na recepci budou hosté povinně nosit roušky a podávání jídla bude možné jen za dodržování zvláštních hygienických opatření. Skupiny hostů však mezi sebou nebudou muset udržovat odstupy.

Už od června by měly být rakouské hranice z velké části opět volně průjezdné. Podle úterního vyjádření českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka by se hranice s Rakouskem mohly do poloviny června otevřít i pro české turisty bez nutnosti testů na covid-19. Finální termín otevření hranic by měl být známý ve druhé polovině příštího týdne.