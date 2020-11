Rakousko po 7. prosinci nečeká překotné rozvolňování. Masivní omezení potrvají, řekl Kurz

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Až v Rakousku 7. prosince skončí současná přísná opatření proti koronaviru, žádné překotné otevírání nenastane. Masivní omezení potrvají dál. V rozhovoru pro dnešní vydání listu Kleine Zeitung to řekl kancléř Sebastian Kurz. Zatím není jasné, co to bude znamenat pro rakouský lyžařský průmysl, který je základním kamenem tamního cestovního ruchu, jenž tvoří 15 procent hospodářského výkonu země.