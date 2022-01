Rakousko podle provozovatele registru nestíhá povinné očkování

Rakouská vláda v listopadu oznámila, že očkování bude povinné od 1. února. Úřady mají pravidelně porovnávat registr pacientů se seznamem očkovaných a poté vyzývat neočkované k vakcinaci. První takováto kontrola je naplánovaná na 15. března, od kdy bude zároveň neočkovaným hrozit pokuta až do výše 3600 eur (88.000 korun). Proti povinnému očkování i dalším opatřením se v Rakousku konala řada demonstrací.

Podle společnosti ELGA GmbH zabere delší dobu především zohlednění výjimek z povinné vakcinace v očkovacím registru. Z povinnosti budou podle návrhu vyňati vyléčení z covidu-19, děti do 14 let, těhotné ženy či osoby, pro něž by očkování představovalo zdravotní riziko. Prodloužit lhůtu je podle firmy nutné také kvůli doplnění centrálního registru pacientů o ty, kteří jsou v Rakousku přihlášeni, ale nemají číslo zdravotního pojištění. Zprovoznit systém je podle firmy ELGA možné nejdříve 1. dubna.

Návrh zákona o povinném očkování, jemuž dříve vyjádřily podporu čtyři z pěti rakouských parlamentních stran, čelil kritice v připomínkovém řízení také z hlediska ochrany osobních údajů. Podle organizace ARGE Daten opatření prolamuje několik tabu: Například to, že neočkovaní budou stíháni jen na základě automatické rešerše v databázi a nikoliv po individuálním posouzení. Podle organizace se tím uplatňuje presumpce viny namísto neviny.

Povinné očkování v navržené podobě naopak podporují rakouské univerzity, podle jejichž sdružení Uniko nelze jinak dosáhnout vysoké proočkovanosti. Nic závadného neshledává na zákonu ani Institut lékařské etiky a práva na Vídeňské univerzitě, podle kterého by se však mělo jednat až o poslední ze všech možných opatření v boji proti pandemii covidu-19.

Možnost vyjádřit se k zákonu využili také odpůrci očkování, kteří svými nápadně podobnými stanovisky zaplavili internetové stránky rakouského parlamentu. K dnešnímu ránu se sešlo 61.000 připomínek, v nichž bylo podle APA krajně obtížné dohledat vyjádření oficiálních institucí. Zdravotnický výbor v Národní radě, dolní komoře rakouského parlamentu, bude zákon projednávat 17. ledna.