Rakousko představilo model povinného očkování. Vakcína od 14 let, jinak pokuta 90 tisíc

Aktualizováno 15:20 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé, kteří nejsou očkovaní proti nemoci covid-19, budou v Rakousku nejspíše od února čelit hrozbě pokuty až do výše 3600 eur (91.500 korun). Vyplývá to z návrhu zákona o povinném očkování, který dnes představila rakouská vláda. Podle ní budou vakcinaci muset podstoupit všichni lidé starší 14 let, informovala agentura APA.