Rakousko prodlouží o 15 dní kontroly na hranicích se Slovenskem kvůli nárůstu migrace

Při kontrolách na hranicích se Slovenskem, které rakouská policie zahájila 29. září, bylo podle údajů ministerstva vnitra dosud zadrženo 12 převaděčů. V celém Rakousku je to letos již více než 500. Rakousko, Česko a Slovensko hraniční kontroly vzájemně koordinují.

"Kontroly na hranicích se Slovenskem jsou stále nutné, protože jinak by převaděči okamžitě zareagovali a změnili své trasy. Tento špinavý obchod nedopustíme a budeme proti pašerácké mafii důsledně bojovat," řekl rakouský ministr vnitra Gerhard Karner.

Česká vláda ve čtvrtek kontroly prodloužila o 15 dní podle části evropského nařízení, které umožňuje zavést ochranu hranic neprodleně, dalších 30 dní pak budou kontroly fungovat podle jiné části nařízení. Celková doba kontrol může podle této části trvat až půl roku.

Rakouské ministerstvo vnitra podle APA dosud neoznámilo, zda podobně jako ČR prodlouží kontroly po uplynutí dnes oznámené 15denní lhůty o dalších 30 dní.

Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Slovensko jako tranzitní zemi, chtějí přes něj pokračovat do dalších států EU. Trasa vede přes Maďarsko a Srbsko. Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se podle pohraniční agentury Frontex meziročně zvýšil o 170 procent.