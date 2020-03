Rakousko prodloužilo opatření proti koronaviru. Vydržte, vzkázal kancléř Kurz

"Je to maraton. Ale naše jasná prosba zní: Vydržte. Každý, kdo se na opatřeních podílí, zachraňuje životy," řekl Kurz. "Nesmíme polevit. Opatření, která jsme zavedli, musíme dále dodržovat," uvedl.

Wir haben uns darauf verständigt, dass die Maßnahmen bis Ostermontag (13.4.) verlängert werden. Jede & jeder, der die Maßnahmen mitträgt, ist ein Lebensretter & schützt sich selbst, seine Familie & leistet einen Beitrag dazu, dass wir die gesamte Bevölkerung schützen. #COVID19 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 20, 2020

"Velmi dobře vím, že to přináší strádání, že to znamená odříkání, a za to obyvatelstvu děkuji," prohlásil. Řekl také, že on i vláda jsou dojatí tím, co veřejnost činí. Rakušany Kurz ujistil, že země je na správné cestě, jak se koronaviru zbavit. "Děláme správné věci. Všichni experti nás utvrzují v opatřeních, která podnikáme," uvedl. Poukázal na to, že k podobným krokům se odhodlaly i jiné státy.

To, že opatření fungují, zmínil i ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. "Je to jen první krok. Bylo a je naším cílem radikálně snížit nárůst nemocných a když to bude možné, tak novým infekcím zcela zabránit," řekl ministr. Dodal, že opatření mají ulehčit zdravotnímu systému před možným přetížením po nekontrolovatelném vypuknutí nákazy.

Na dodržování pravidel dohlíží policie, která podle ministra vnitra Karla Nehammera eviduje 1200 oznámení na lidi, kteří pokyny policie a úřadu nerespektují. "Pro všechny, kteří věří, že to bereme na lehkou váhu - prostor pro tresty je rozsáhlý," řekl. Nehammer rovněž uvedl, že s okamžitou platností bude rozšířeno nasazení vojáků k policejním úkolům, dohlížet budou na bezpečnost velvyslanectví či budou střežit klíčovou infrastrukturu, aby mohla mít policie více prostoru pro své úkoly.

Rakousko na počátku března začalo s kontrolami svých hranic, postupně začalo uzavírat školy a univerzity a rovněž zakázalo konání veřejných akcí včetně divadelních představení, koncertů či demonstrací. Původně byla platnost velké části opatření stanovena do 3. dubna, nyní ji ale Rakousko prodloužilo do velikonočního pondělí 13. dubna.

Podobná opatření jako Rakousko zavedlo i Česko. To kvůli koronaviru vyhlásilo 12. března na celém území nouzový stav, který prozatím platí na 30 dní.