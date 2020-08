Rakousko varuje před cestami do Chorvatska, nákaza covid-19 se šíří rychleji

"Vzhledem k epidemickému vývoji v Chorvatsku vydáváme nejvyšší stupeň varování pro celou zemi," uvedlo ministerstvo. Rakouské občany vyzvalo, aby do Chorvatska nejezdili, pokud to není bezpodmínečně nutné. Turisty, kteří již v zemi jsou, úřad podle oe24.at "důrazně" vyzval, aby se vrátili do Rakouska.

Aufgrund der epidemiologischen Entwicklungen in Kroatien wird die höchste Sicherheitsstufe für das gesamte Land ausgesprochen.⁰⁰Nähere Infos: https://t.co/08t9EVoERn pic.twitter.com/wNoElnwXyr — MFA Austria (@MFA_Austria) August 14, 2020

Ministerstvo zdravotnictví nyní připravuje nařízení, podle kterého by se Rakušané museli po návratu z Chorvatska prokázat negativním testem, který nebude starší 72 hodin, nebo se izolovat v domácí karanténě.

Rakousko dosud varovalo před cestami do 32 zemí světa. Jsou mezi nimi Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Švédsko, USA či Rusko. Varování platí navíc pro čínskou provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu se loni začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit do světa. Minulý týden přidala Vídeň na seznam i Španělsko s výjimkou jeho ostrovů.

Podle agentury APA vydalo ministerstvo zahraničí varování před cestami do Chorvatska kvůli zhoršující se situaci v této zemi, ale i kvůli rostoucímu počtu rakouských turistů, u nichž se nákaza potvrdila po návratu z dovolené na Jadranu.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se dosud ve čtyřmilionovém Chorvatsku nakazilo přes 6000 lidí. S covidem-19 jich 163 zemřelo. V posledních dnech začal počet potvrzených případů růst. Za středu úřady zaznamenaly 180 nových případů, což byl nejvyšší denní přírůstek od počátku epidemie, dnes pak znovu hlásili rekordní přírůstek 208 nakažených. V posledních dvou měsících se denní počty nakažených pohybovaly mezi 30 a 100. Věkový průměr nakažených ze středy činí 31 let.

Také v Rakousku v posledních dnech denní přírůstek nakažených roste. Za posledních 24 hodin přibylo v zemi 282 potvrzených případů, což je nejvíce od 10. dubna. Podle ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera přitom výrazně klesl věkový průměr nakažených - nyní činí 33,7 roku.

Mezi nakaženými turisty, kteří se vrátili z Chorvatska, byli podle rakouských médií právě především mladí lidé. Ti se podle svých slov účastnili velkých večírků v barech a na plážích. Například v Horních Rakousech evidují za několik posledních dní 40 lidí, kteří se nakazili na Makarské.

Agentura APA dnes informovala, že Chorvatsko v reakci na tento vývoj nařídilo, aby noční podniky zavíraly nejpozději o půlnoci. Opatření vstoupilo v platnost okamžitě a má zůstat v platnosti zatím deset dní.

V Chorvatsku se v současnosti nachází asi 900.000 zahraničních turistů včetně Čechů.