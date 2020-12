Rakousko začne v neděli očkovat proti koronaviru. Tento den vejde do dějin, míní Kurz

"Očkování představuje začátek vítězství proti pandemii," řekl Kurz na dnešní tiskové konferenci s tím, že den zahájení vakcinační kampaně "vejde do dějin".

zdroj: YouTube

První vakcíny by měly do země dorazit v sobotu 26. prosince. Rakousko si objednalo zhruba milion dávek vakcíny Pfizer/BioNtech, obdržet by je mělo postupně do konce března. Poté by podle představ rakouského kancléře měla mít země k dispozici i vakcíny od jiných výrobců.

Podle rakouského ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera je očkování "velikou šancí", zároveň ale i logistickou výzvou - kvůli nutnosti uchovávat vakcíny v dostatečně chladném prostředí. Úřady již podle něj v úterý převoz očekávané očkovací látky odzkoušely.

Jako první dostanou vakcínu rizikoví pacienti jedné z rakouských ambulantních klinik, kteří se přihlásili jako dobrovolníci. Jedná se o pět osob věkem nad 80 let, uvedla předsedkyně rakouské vakcinologické společnosti Ursula Wiedermannová-Schmidová, která bude toto očkování provádět osobně.

Rakousko se kvůli trvale vysokým nárůstům nově infikovaných koronavirem chystá 26. prosince uzamknout do dalšího, už třetího takzvaného lockdownu. V zemi se opět uzavře většina obchodů a otevřít budou smět opět 18. ledna společně s restauracemi, školami, muzei a divadly. Znovu uzavřeny budou i služby s těsným tělesným kontaktem. Školy přejdou od 7. do 15. ledna na distanční výuku. Vycházet ven budou smět Rakušané opět jen v odůvodněných případech, jako jsou procházky, cesty do zaměstnání nebo nákupy.

Švýcarsko dnes zahájilo kampaň očkování proti koronaviru. Jako první v kontinentální Evropě nasadí americko-německou vakcínu firem Pfizer a BioNTech. Mezi prvními se nechala naočkovat 90letá žena z domova důchodců v kantonu Lucern, informovala dnes agentura AFP.

Vakcína Pfizer/BioNTech byla jako první použita ve Spojeném království 8. prosince. Nyní je to poprvé, kdy byla nasazena na evropské pevnině. Země Evropské unie plánují zahájit očkování touto vakcínou v neděli.

Švýcarsko chtělo původně spustit vakcinační kampaň až v lednu, úřady však tento plán uspíšily po schválení vakcíny Pfizer/BioNTech místním regulátorem 19. prosince.

Země s 8,6 milionu obyvatel si objednala bezmála 15,8 milionu dávek koronavirové vakcíny, z nichž tři miliony dodá Pfizer/BioNTech, 7,5 milionu jsou od americké firmy Moderna a 5,3 milionu od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Ve všech třech případech jsou k naočkování jednoho pacienta zapotřebí dvě dávky.

Prvních 107.000 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech již alpská země obdržela a v současnosti je distribuuje armáda, která je při očkovací kampani pověřena logistikou.

Očkování je ve Švýcarsku dobrovolné, přednostně k němu mají přístup osoby zranitelné z hlediska nákazy koronavirem.

V zemi se dosud koronavirem nakazilo přes 423.000 lidí, z nichž 6431 komplikacím doprovázejícím nemoc covid-19 podlehlo. Za posledních 24 hodin úřady zaznamenaly 5033 případů infekce a 98 úmrtí s covidem-19.