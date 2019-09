Rakouský prezident pověří sestavením vlády Kurze

Podle nich Kurzova Rakouská lidová strana (ÖVP) jasně zvítězila se ziskem zhruba 37 procent hlasů. Současná úřednická vláda Brigitte Bierleinové demisi podá v úterý, prezident ji ale hodlá pověřit, aby do vzniku nového kabinetu zemi nadále vedla.

Prezident Van der Bellen hodlá příští týden zahájit rozhovory s předsedy všech politických stran, které se dnes dostaly do parlamentu. Po jejich skončení pověří "vítěze voleb" sestavením nové vlády. Kurzovi prezident k vítězství poblahopřál.

Podle Van der Bellena aféra kolem bývalého předsedy Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho, kvůli které v květnu padla Kurzova vláda, poškodila důvěru lidí v politiku. Úkolem nové vlády tak podle rakouské hlavy státu bude, aby tuto důvěru obnovila a aby se věnovala "nejdůležitějším tématům budoucnosti".

Kurz už avizoval, že hodlá o vytvoření nové vlády jednat se všemi stranami. Podle dosavadních prognóz by čistě matematicky mohl vytvořit koalici s FPÖ, sociálními demokraty (SPÖ) nebo stranou Zelených. Předseda svobodných Norbert Hofer ovšem už avizoval, že se jeho strana připravuje na odchod do opozice. Podle předsedy Zelených Wernera Koglera by museli lidovci "radikálně" změnit kurz, který nabrali v předchozí koalici s FPÖ, aby se dalo uvažovat o koaličních jednáních.