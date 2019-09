Rakouským Zeleným stále vadí české jaderné elektrárny

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Rakouská strana Zelených by si nadále přála, aby Česko a další sousední země upustily od využívání jaderné energetiky. V rozhovoru s ČTK to řekly dvě členky strany, které stojí v čele zemských kandidátek do nedělních předčasných parlamentních voleb.