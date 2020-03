Řecká armáda dnes plánuje vojenské cvičení u turecké hranice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Řecká armáda na dnešek vyhlásila vojenské cvičení u hranic s Tureckem, kde se od pátku na tureckém území shromáždily tisíce migrantů ve snaze dostat se do EU. Informoval o tom dnes deník Kathimerini. Armáda proto zakázala na 24 hodin pohyb osob v místě cvičení, chystá se totiž při něm používat i ostrou munici, uvedl deník. Ankara ve čtvrtek oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu ze svého území, jako to dosud činila na základě dohody s EU z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.