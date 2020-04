Řecká pobřežní stráž se obává nové migrační vlny z Turecka

Také řecký ministr pro migraci Notis Mitarakis v pondělí řekl, že migranti se shlukují na západním pobřeží Turecka. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ale uvedla, že takové informace nemá.

Řecká pobřežní stráž podle listu Kathimerini začala zvyšovat hlídky už o víkendu i v obavě, že se bude opakovat podobná situace jako na přelomu února a března. Tehdy se desetitisíce migrantů přemístily z tureckého vnitrozemí k řecké pozemní hranici poté, co turecká vláda oznámila, že hranice do EU je otevřená. Do té doby Ankara v zásadě bránila migrantům, aby ve větší míře utíkali do Řecka. Šlo o součást dohody s evropskými zeměmi, které za to Ankaře poslala peníze na pomoc s běženci, jichž do Turecka jen ze Sýrie kvůli válce uteklo přes 3,6 milionu.

Řecká pobřežní stráž nyní posílila hlídky, které mají zabránit lodím s migranty dostat se do řeckých vod.

Šéf mise IOM v Řecku Gianluca Rocco v pondělí novinářům prostřednictvím videokonference řekl, že nemá informace o větším pohybu migrantů k turecko-řecké hranici. Dodal ale, že v těchto dnech se počty běženců směřujících do Řecka obvykle zvyšují kvůli zlepšujícímu se počasí. To se podle něj ale zatím neděje. Situace se však může "velmi rychle" měnit, dodal Rocco.