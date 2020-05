Řecké nemocnici pomohli v koronavirové krizi medici

Když bylo v březnu stanoveno, že Sotiria, což v řečtině znamená Spása, bude tím vůdčím zařízením v boji s koronavirem, zdravotníci brzy zjistili, že mají příliš mnoho práce na to, aby mohli vykonávat i své běžné povinnosti ve velké aténské nemocnici, která léčí všechny druhy pacientů. Právě tehdy dva lékaře a profesory lékařské fakulty z univerzity v Aténách napadlo požádat o pomoc dobrovolníky.

Program byl nejprve určen pro absolventy medicíny, ale přihlásilo se tolik studentů, většinou v posledním ročníku, že se nakonec dobrovolníci stali právě z nich. A v nemocnici začalo pomáhat 56 mladých mužů a žen studujících na řeckých a slovenských lékařských fakultách.

"Prošli velmi důkladným školením a byly jim přiděleny konkrétní povinnosti a méně důležitější práce," uvedla Garyfallia Pulakuová, odborná asistentka a expertka na nakažlivé nemoci, která se na organizaci dvouměsíčního programu podílela spolu s Kostasem Syrigosem, profesorem medicíny a onkologem. "Za žádných okolností nesměli vstoupit do takzvané červené zóny s pacienty s covidem-19. Ukázalo se, že se nebojí, a ta zkušenost pro mě byla velmi pozitivní," dodala.

Studenti vykonávali každodenní potřebnou práci v nemocničním ústavu klinické patologie, zejména se účastnili menších operací, odebírali vzorky krve nebo vyřizovali potřebné papírování. V sekci pro pacienty s covidem-19 bylo jejich povinností například hovořit s příbuznými, kterým nebylo dovoleno, aby se s pacienty setkali.

Jednou z dobrovolnic byla i 21letá Anna Karagiannakuová, studentka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Jak uvedla, díky programu se jí podařilo zásadně proniknout do toho, co obnáší být lékařem. "I když mi nebylo dovoleno pomoci s léčbou koronavirových pacientů, byla to pro mě příležitost pomoci s jinými úkoly a získat cenné zkušenosti, navíc za těchto krizových podmínek, které už nejspíš znovu nezažiji," dodala.