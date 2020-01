Řecké ostrovy v Egejském moři se už roky potýkají s velkými počty migrantů, kteří žijí v tamních přeplněných uprchlických zařízeních i ve stanech v jejich přilehlém okolí. V některých táborech počty běženců i více než desetinásobně překračují plánované kapacity zařízení. Nevládní organizace i OSN dlouhodobě kritizují špatné životní podmínky v táborech.

Celkem žije na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Kos a Leros téměř 42.000 migrantů, uvedla dnes AFP. V táborech proto roste napětí a dochází k potyčkám. V největším táboře Moria na ostrově Lesbos žije na 19.000 lidí, ač koliv kapacita zařízení je jen 2840 osob.

