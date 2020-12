Řecko navrhuje zápůjčky z muzeí do ciziny až na 50 let

"Naše muzea a památky jsou jednou z největších turistických atrakcí, opravdu chceme, aby se naše umělecká díla stala lákadlem turistů v jiných zemích?" kritizoval návrh ministerstva kultury opoziční poslanec a exministr školství Nikos Filis. Ministerstvo ale tvrdí, že řecká muzea mají miliony movitých děl, která jsou uchovávána v muzejních skladech.

Ministryně kultury Lina Mendoniová přitom původně navrhovala zápůjčky na deset let s prodloužením na dalších deset. Už těchto 20 let opoziční levicová formace SYRIZA kritizovala jako příliš dlouhé období. Posléze přišla Mendoniová s variantou 50+50, tedy celkem 100 let, nakonec návrh změnila na 25+25 let. "Ministryně žongluje s dekádami, jako kdyby jedla popcorn," rozhořčil se Filis.

Opoziční poslanci kritizují také formulaci, podle níž by se předmětem zápůjčky mohly stát "celé památky" a půjčit si je budou smět "muzea a podobná místa".

Zákon stanoví, že zapůjčit díla lze jen tehdy, když pronajímatel zajistí jejich bezpečnou přepravu, bezpečné vystavování i vrácení. "Díla budou vybírat sama muzea a jejich půjčení bude schvalovat ministerstvo a samozřejmě také ústřední archeologická rada," hájí nový návrh ministerstvo kultury.

V současné době lze řecká díla zapůjčit muzeím do zahraničí na pět let s možností prodloužení o dalších pět let. Podle ministerstva kultury by to nově mělo být na 25 let s možností prodloužení na dalších 25.

Kritici návrhu v této souvislosti připomněli dlouholetý spor Řecka s Británií o takzvané Elginovy mramory, část sochařské výzdoby starověkého chrámu z aténské Akropole. Odtud je začátkem 19. století odvezl tehdejší britský velvyslanec Thomas Bruce, hrabě z Elginu, a nyní jsou vystaveny v Britském muzeu v Londýně. To je odmítá vrátit se zdůvodněním, že Bruce artefakty získal na základě smlouvy s Osmanskou říší, jíž bylo tehdy Řecko součástí. Atény tvrdí, že soubor byl ukraden, a požadují ho zpět.

Řecká média nyní připomněla i výrok premiéra Kyriakose Mitsotakise, který loni v létě, pár týdnů po nástupu do úřadu, britskému tisku řekl, že Řecko zapůjčí Londýnu v Británii dosud nevystavované artefakty, pokud Británie recipročně půjčí Řecku Elginovy mramory.