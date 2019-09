V takzvaných registračních centrech na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos, které byly původně dimenzovány na zhruba 6300 lidí, nyní přebývá více než 20.000 osob. Další 4000 lidí jsou ubytovány v menších táborech a bytech, píše DPA. Šéf jednoho z kritizovaných uprchlických zařízení, tábora Moria na Lesbu, odstoupil.

zdroj: YouTube

Na základě dohody Evropské unie s Ankarou z roku 2016 mohou být všichni migranti, kteří vstoupí na řecké území z Turecka, vráceni zpět v případě zamítnutí jejich žádosti o azyl. Tato rozhodování jsou však v Řecku kvůli nedostatku personálu zdlouhavá. Nová konzervativní vláda, která je u moci od července, slíbila, že proceduru urychlí.

Ve středu podle DPA odstoupil šéf kritizovaného tábora Moria Jannis Balbakakis. Agentuře ANA-MPA řekl, že odchází se zvednutou hlavou. "Jsem unaven," dodal.

Humanitární organizace poměry v Morii a dalších táborech na řeckých ostrovech už několik let kritizují. Uprchlické tábory na ostrovech v Egejském moři jsou dlouhodobě přeplněné.

V táboře Moria bylo v srpnu zhruba 8700 běženců, ačkoliv postaven byl pro 3000 migrantů. Dětský fond OSN (UNICEF) tvrdí, že mezi obyvateli je na 3000 dětí, z toho 520 bez doprovodu. Minulý týden musela v táboře zasahovat policie, protože asi 50 nezletilých uprchlíků, kteří s sebou nemají rodiny, se dožadovalo přesunu do pevninského Řecka.

Podle situační zprávy Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) z konce srpna letos do Evropy přes Středozemní moře dorazilo přes 46.000 migrantů. Největší podíl - přes 23.000 - zamířil právě do Řecka, zatímco do Španělska doplulo kolem 15.000 lidí, do Itálie necelých 5000. Ještě loni ve stejném období ale k evropským břehům doplulo přes 68.000 migrantů, největší část z nich však tehdy mířila do Španělska.