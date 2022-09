Řecko od ledna zabránilo v nelegálním vstupu na své území 154.000 migrantů

"Od začátku roku jsme zabránili v ilegálním vstupu do Řecka 154.102 migrantům," řekl v neděli Mitarakis. Řecko nevládní organizace opakovaně kritizují za nezákonné zahánění migrantů zpět do Turecka na pozemní i námořní hranici. Mitarakis v neděli tato obvinění znovu odmítl a opět prohlásil, že naopak Turecko místo, aby ilegálním přechodům z Turecka do Řecka bránilo, tak je podporuje.

Kontrola hranic je jednou z hlavních priorit konzervativní řecké vlády, která se dostala k moci v roce 2019 a příští rok usiluje o znovuzvolení. Minulý měsíc vláda oznámila, že prodlouží plot na pozemní hranici s Tureckem po celé její délce a posílí tam počet strážců i elektronickou ochranu.

Na pozemní hranici Řecka s Tureckem, která je dlouhá asi 200 kilometrů, řecká vláda už před několika lety postavila plot v délce téměř 40 kilometrů. Nyní se chystá postavit plot na dalších 80 kilometrech a v delším horizontu plánuje rozšíření bariéry po celé délce pozemní hranice.

Podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) překonalo letos pozemní hranici z Turecka do Řecka na 3700 migrantů, přičemž za celý loňský rok to bylo 4830 běženců. Přes moře na řecké ostrovy v Egejském moři letos připlulo už více migrantů než za celý loňský rok - letos jich dorazilo už na 4730, loni to bylo od ledna do konce roku podle UNHCR 4330 běženců.