Řecko otevírá další obchody, ostrovy zůstávají v izolaci. Restrikce uvolňuje i Turecko

Povolení cest na řecké ostrovy zatím nemá oficiální harmonogram, vláda nicméně v pátek podle místních médií oznámila, že by se tak mohlo stát už 1. června, pokud "vše půjde dobře" a nezvýší se výrazně denní nárůsty nově nakažených koronavirem. Za neděli přibylo v zemi jen šest nových případů a o den dříve jich bylo 19. Celkem se Řecku od února potvrdilo 2716 nakažených, z toho 151 lidí zemřelo.

Cestování na řecké ostrovy se má uvolňovat postupně. Už od 18. května by měli mít povoleno na ostrovy jet tamní zaměstnanci v cestovním ruchu a pokud se výrazně nezvýší počet nakažených, budou tam moci asi za dva týdny i ostatní Řekové i zahraniční turisté, uvedl dnes server Greek Reporter.

Po obnovení cestovního ruchu na řeckých ostrovech mají platit pro hoteliéry a provozovatele restaurací jiná pravidla než dosud. Klíčové bude dodržování bezpečné vzdálenosti a přísnější hygienické normy. I pro cesty na ostrov budou v dopravních prostředcích platit omezení, například budou smět vzít jen polovinu lidí oproti běžné kapacitě a cestujícím se bude před naloděním či nástupem do letadla měřit teplota a budou vyplňovat formulář o svém zdravotním stavu.

Obnovu cestovního ruchu plánuje i Turecko. Jeho ministr turistiky Mehmet Ersoy v neděli televizi CNN Türk řekl, že spolu s ministrem zahraničí začnou "telefonickou diplomacii" s asi 70 zeměmi, včetně asijských států a zemí střední Evropy. Jednat s nimi chtějí o možnostech obnovy leteckých spojů, které by do Turecka už od června přivezly turisty.

V souvislosti s obnovením turistiky plánuje ministerstvo zdravotnictví zřídit na páteřních letištích země, mimo jiné v Istanbulu, Izmiru, Bodrumu či Antalyi testovací centra na covid-19. V nich by měli být turisté testováni při příjezdu do země, napsal v neděli deník Hürriyet.

Po téměř dvou měsících se dnes v Turecku otevírají nákupní centra či kadeřnictví, provozovatelé ale musí zajistit menší počet lidí v provozovnách, aby byla dodržována bezpečná vzdálenost. Restaurace a kavárny zůstávají i v nákupních centrech zavřené. V zemi je už měsíc povinné nosit roušku na místech, kde se pohybuje větší množství lidí.

Celostátní omezení volného pohybu osob Turecko zavedlo jen pro lidi starší 65 let (od 21. března) a pro mladší 20 let (od 4. dubna). Od neděle mohou poprvé od března na čtyřhodinovou vycházku jednou týdně senioři, totéž bude platit od tohoto týdne ve středu pro děti mladší 14 let a v pátek pro nezletilé do 20 let.

V Turecku se podle nedělních údajů ministerstva zdravotnictví dosud potvrdilo 138.657 případů nákazy koronavirem, z toho 3786 nakažených zemřelo. Nových případů nákazy za den v této zemi s 83 miliony obyvatel od konce dubna až na dvě výjimky ubývá, totéž platí i pro denní nárůst úmrtí. V neděli přibylo v Turecku za den 47 úmrtí s covidem-19 a 1542 nakažených.