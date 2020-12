Řecko pátrá po migrantech, kteří spadli ze člunu do moře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

U řeckého ostrova Lesbos probíhají pátrací a záchranné operace poté, co na řeckou pevninu dorazila skupina migrantů a informovala o třech osobách, které po cestě přes moře spadly z přeplněného nafukovacího člunu do vody. Podle agentury Reuters to dnes uvedla řecká pobřežní stráž.