Řecko po Velikonocích převeze 2380 migrantů z ostrovů na pevninu

Kvůli svátkům zvýšila řecká policie svou přítomnost v ulicích a na silnicích, kde bude kontrolovat dodržování omezení volného pohybu nařízeného minulý měsíc vládou kvůli koronaviru.

Po Velikonocích začnou řecké úřady z ostrovů v Egejském moři přesouvat dvě stě migrantů starších 60 let a 1730 chronicky nemocných běženců s jejich rodinami. Ubytováni budou v uprchlických centrech či hotelech na řecké pevnině, píše Kathimerini. K přesunu migrantů z ostrovů vyzývají už několik týdnů humanitární organizace, protože v přeplněných táborů jsou špatné hygienické podmínky a těžko tam lze kvůli nebezpečí nákazy dodržovat bezpečnou vzdálenost.

V Řecku se podle posledních údajů, oznámených ministerstvem zdravotnictví ve středu večer, dosud potvrdilo 2192 případů nákazy koronavirem a 102 lidé z nakažených zemřeli. Testováno bylo dosud v zemi 50.771 lidí.

Následující dny budou podle deníku Kathimerini pro Řeky stran šíření nákazy klíčové. Čekají je velikonoční svátky a počasí má být až na občasné přeháňky slunečné, meteorologové předpovídají kolem 20 stupňů Celsia. Očekává se proto, že lidé budou chtít vyrazit na procházky.

Od 23. března smí ale Řekové z domu jen kvůli práci, do lékárny, k lékaři, do banky, na nákup nutného zboží či na pohřeb. Venčit psa či běhat smí jen v blízkosti domu, navštěvovat se mohou jen lidé, kteří potřebují pomoc, či děti rozvedených rodičů. Omezení má platit do 27. dubna.

Tisíce policistů budou o víkendu v Řecku kontrolovat lidi na silnicích a v ulicích, zda jsou venku z povolených důvodů. Využijí k tomu v Aténách a dalších velkých městech i helikoptéry a drony, informuje server ekathimerini.com. Policisté takto chtějí dohlížet i na možné krádeže a vloupání do obchodů. Většina z nich je totiž kvůli koronaviru zavřená.

Řecký úřad pro civilní letectví ve středu také oznámil, že se prodlužuje zákaz letů do a z šesti evropských zemí do 15. května. Týká se to Itálie, Španělska, Turecka, Británie, Nizozemska a Německa. Výjimku mají některé přímé lety z Německa do Atén a humanitární lety, nákladní doprava či lety s personálem unijní agentury pro vnější ochranu hranic EU (Frontex). Řecko též prodloužilo zákaz vstupu lidí ze zemí mimo EU.